Arrestato un 20enne di Crotone, indagato per i reati di lesioni personali e minacce aggravate nei confronti della compagna minorenne, nonché per detenzione illegale di una pistola clandestina e relativo munizionamento. Le attività sono state portate avanti dagli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. A seguito della segnalazione di un’aggressione nel centro storico, gli agenti intervenuti hanno trovato una ragazza, 17enne, visibilmente scossa, con il volto tumefatto e accasciata per terra.

La giovane ha riferito agli operatori di essere stata picchiata dal fidanzato con calci, pugni e schiaffi e di essere stata minacciata con una pistola. Gli operatori hanno effettuato un controllo nella vicina abitazione del giovane dove, a seguito di perquisizione, hanno rinvenuto sotto il battiscopa della cucina una pistola semiautomatica calibro 7.65 con matricola abrasa, completa di caricatore contenente quattro cartucce. Il ragazzo è stato arrestato e condotto in carcere. Per la giovane, accompagnata al pronto soccorso per le cure del caso, è stata prevista una prognosi di 15 giorni per lesioni al volto.