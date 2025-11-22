Aveva nel suo negozio una pistola e 90 grammi di hashish. Per questo un commerciante di Crotone è stato arrestato dalla Polizia per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso di un'arma clandestina. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal questore Renato Panvino, i poliziotti delle Volanti hanno avviato una serie di verifiche che hanno consentito agli operatori di acquisire elementi utili sulle abitudini dell'indagato. È stata quindi effettuata una perquisizione domiciliare, estesa anche all'attività commerciale gestita dall'uomo nel centro città.

Nel corso del controllo nel locale, condotto con il supporto dell'unità cinofila di Vibo Valentia, operata dal cane "Digos", gli agenti delle Volanti hanno trovato nella toilette riservata ai dipendenti, adagiati su una mensola di legno, una pistola semiautomatica clandestina priva di matricola dotata di caricatore e funzionante, 90 grammi di hashish e un bilancino di precisione. L'arma e lo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro. L'uomo è stato quindi arrestato.