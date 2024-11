L'esplosione all'interno della struttura adibita a vendita di bevande. Ancora sconosciuti i motivi dell'incendio

Forte esplosione avvenuta questa notte in via Botteghelle a Crotone all'interno di un locale adibito alla vendita di bevande. Nello specifico, intorno alle 1:30, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per spegnere le fiamme divampate all'interno della struttura, grande circa 300 mq, per evitare soprattutto danni ai locali limitrofi, e per rimettere in sicurezza l'intera zona. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia; sono ancora sconosciuti i motivi dell'esplosione.

La stessa squadra di pompieri, prima della mezzanotte, su richiesta della Polizia di stato, è intervenuta in via Giuseppe Di Vittorio nei pressi dell'Inps, per soccorrere a persona. Alcuni passanti, hanno notato che un bambino era chiuso all'interno di un'autovettura parcheggiata, senza che quest'ultimo rispondesse a chi cercava di attirare la sua attenzione dando dei pugni ai vetri. I Vigili intervenuti, hanno aperto l'autovettura consegnando il bambino al personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale.