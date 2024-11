Il malvivente, fuggito con 950 euro d’incasso, era stato inseguito dal titolare. Quest’ultimo era riuscito a recuperare la refurtiva ma non a bloccarlo

La polizia di Stato ha arrestato un 48 enne crotonese, indagato per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate ai danni del dipendente titolare di una sala scommesse.

Lo scorso 8 febbraio, una volante era intervenuta presso l’esercizio commerciale, sito in questa via XXV Aprile, dove poco prima vi era stata una colluttazione tra il dipendente dell’attività commerciale ed un uomo il quale, indossando un passamontagna, si era appropriato di una cassetta contenente l’incasso della serata, pari a 950 euro, per poi darsi alla fuga.

Il rapinatore è stato inseguito e raggiunto dal dipendente, il quale è riuscito a recuperare la refurtiva ma non a bloccarlo, il quale si è dileguato per le vie del centro cittadino.

La successiva attività investigativa ha consentito di identificare il rapinatore. L’uomo è stato rintracciato e, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nella Casa circondariale di Crotone.