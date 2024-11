Una importante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti è stata portata a termine a Crotone dalla squadra mobile, con l’individuazione di un deposito di significativi quantitativi di eroina, cocaina, hashish e marjuana, nonché di armi da fuoco clandestine, che ha portato all’arresto di un giovane crotonese di 19 anni.

Gli operatori della Squadra Mobile, nel corso di mirati servizi effettuati nel quartiere Fondo Gesù, hanno notato i movimenti di una persona sospetta il quale, alla loro vista, ha cercato di allontanarsi velocemente, venendo però subito raggiunto e bloccato. Durante la breve fuga, il giovane ha tentato di disfarsi di un borsello e di due involucri contenenti diverse dosi di eroina, già confezionate per essere cedute. All’interno del borsello, sono state trovate alcune chiavi di accesso a due locali situati nel piano sotterraneo di un edificio della zona.

Con l’ausilio delle unità cinofile antidroga e anti esplosivi del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e della Questura di Vibo Valentia, sono stati perquisiti i due locali, ed all’interno è stato scoperto un vero e proprio deposito di droga; diversi involucri contenenti, in totale, circa 2,5 kg di eroina, 150 grammi di hashish, 23 grammi di cocaina e 376 grammi di marjuana, oltre a due bilancini elettronici. Inoltre, sono state rinvenute due pistole semiautomatiche calibro 7, 65 con matricole abrase, e 130 cartucce di vario calibro.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, ed il giovane, tratto in arresto per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi clandestine, è stato in carcere a Crotone e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale.