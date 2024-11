Le indagini svolte dalla guardia di finanza

Crotone - La guardia di finanza di Crotone ha scoperto 72 falsi braccianti agricoli. Cinquecentomila euro la somma versata dall'Inps ai lavoratori: le indennità previdenziali e assistenziali indebitamente percepite sono state versate negli anni 2009-2010-2011 e 2012. La frode sarebbe stata commessa utilizzando una società cooperativa. Il titolare e i falsi braccianti sono stati denunciati, in concorso, per il reato di truffa aggravata.

Oltre 500.000 euro le indennità percepite indebitamente dai finti braccianti agricoli nelle annualità dal 2009 al 2012. Dalle ultime indiscrezioni della Guardia di Finanza risulta la cooperativa che aveva assunto solo “sulla carta” i braccianti agricoli, ha presentato modello Unico solo per l’annualità del 2009, Le comunicazioni annuali dei dati Iva per gli anni 2009, 2010 e 2011 non evidenziano alcun valore di operazioni attive o passive. Di contro, per tutti gli anni dal 2009 al 2011, sono stati presentati i modelli 770 previsti per la dichiarazione come sostituto d’imposta. Nessuna dichiarazione è stata presentata per il periodo d’imposta 2012.

Risulta inoltre che alcuni proprietari dei terreni concessi in locazione hanno dichiarato di aver coltivato autonomamente i campi, altri ancora, se pur fornendo dichiarazioni contrastanti hanno sostenuto di essere stati assunti per mansioni diverse da quella di bracciante ( addetti alle pulizie). Altri ancora sono risultati legati da vincoli di parentela e hanno dichiarato di aver fittato i terreni alla cooperativa. In definitiva i 72 finti braccianti agricoli hanno beneficiato indebitamente di indennità previdenziali ed assistenziali (assegni di maternità, indennità di disoccupazione e di malattia).