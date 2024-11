È di due persone ferite il bilancio di un'esplosione avvenuta nel primo pomeriggio di oggi all'interno di un'area di servizio carburanti ubicata lungo la strada statale 106, alla periferia sud di Crotone, zona Poggio Pudano. Si tratta di un distributore Ip presso il quale è presente anche un impianto di gas gpl per autotrazione. L’esplosione si è verificata all’interno di un locale interrato dove sono alloggiate le pompe per l’erogazione del gas per autotrazione e ha investito due addetti alla manutenzione, intenti ad eseguire lavori già programmati in precedenza. L’esplosione ha quindi generato un incendio le cui fiamme hanno investito i due operai, rimasti ustionati.

Per uno, il più grave, è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento all'ospedale a Catanzaro, mentre l’altro ferito, ancora cosciente, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Crotone. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone e uomini della Polizia di stato. La strada statale 106 è stata interdetta al traffico per alcune ore per consentire l'atterraggio dell'eliambulanza sulla carreggiata. Sono in corso indagini dei vigili del fuoco e della polizia per accertare le cause dell'incidente.