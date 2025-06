Un giovane di 25 anni è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Crotone con l'accusa di truffa aggravata ai danni di una persona anziana. Il truffatore si sarebbe finto carabiniere per ingannare una donna di 94 anni, riuscendo a sottrarle circa 60mila euro in contanti e gioielli per un valore di circa 8mila euro. Questa volta il modus operandi del truffatore è stato diverso da quello ormai tristemente noto.

L'uomo avrebbe contattato telefonicamente la vittima, sostenendo di dover confrontare il denaro e gli oggetti preziosi in suo possesso con quelli rubati durante una presunta rapina ai danni di una gioielleria. Poco dopo, si è presentato alla porta dell'anziana e si è fatto consegnare il denaro e i gioielli.

Grazie alle indagini condotte dai carabinieri di Crotone, con la collaborazione della sottosezione della Polizia stradale di Sala Consilina, è stato possibile risalire all’identità del truffatore. Fondamentale, ai fini dell'identificazione, è stato il mezzo utilizzato per la fuga, all'interno del quale è stata rinvenuta parte della refurtiva.