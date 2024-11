I carabinieri hanno inoltre denunciato un uomo per detenzione di armi e una 71enne per coltivazione di marijuana. Armi e stupefacente sono stati sequestrati

Due fucili di cui uno con matricola abrasa e 170 cartucce sono state rinvenute dai carabinieri della stazione dei Tiriolo nel corso di alcuni accertamenti. I militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare in casa di D.S.R., 50enne catanzarese incensurato. L’uomo, a seguito degli accertamenti, non è risultato essere detentore di armi e munizioni regolarmente denunciate.

Nell’ambito del medesimo servizio, un’anziana signora incensurata di 71 anni è stata invece trovata in possesso di una piccola piantagione di marijuana, nel giardino della propria abitazione, costituita da 15 piantine dell’altezza variabile tra i 40 e gli 80 cm. La donna, alla quale è stata contestata la coltivazione di sostanze stupefacenti, è stata deferita in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica.

L’uomo, tratto in arresto per detenzione abusiva di arma clandestina, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Le armi, le munizioni e la sostanza stupefacente sono invece stati posti sotto sequestro.

l.c.