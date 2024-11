Sarebbe stato posizionato sul parabrezza anteriore del veicolo. Indagano i carabinieri di Crotone

Questa notte, i carabinieri della Compagnia di Crotone sono intervenuti in via Monsignor Camillo Oliverio, per il danneggiamento dell’autovettura Fiat Punto di proprietà di un allevatore 45enne di Cutro (foto di repertorio). In particolare, i militari hanno accertato la deflagrazione, ad opera d’ignoti, di un ordigno, verosimilmente, rudimentale, posizionato sul parabrezza anteriore del veicolo. Sono in corso indagini a cura della Stazione Carabinieri di Cutro e del Nucleo Operativo della Compagnia di Crotone.