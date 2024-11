Da Acquaro, nel Vibonese, si era recato a Tropea per un colloquio di lavoro con il titolare di un villaggio turistico che peraltro doveva essere chiuso in ossequio al decreto sull’emergenza coronavirus. Per questo un giovane è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti delle autorità. A Sant’Onofrio, sempre nel Vibonese, invece, sono stati denunciati due cittadini marocchini che, dopo aver fatto la spesa fuori dal comune di residenza, stavano fumando e bevendo in piazza, seduti su una panchina.