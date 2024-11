Nella serata di ieri i militari della stazione di Pentone e della sezione radiomobile del nucleo operativo e radiomobile di Catanzaro sono intervenuti in una nota pizzeria del luogo, dove era stata segnalata una lite tra due persone. Giunti sul posto i militari procedevano alla ricostruzione dei fatti accertando che poco prima due uomini, probabilmente in stato di ebbrezza alcolica, avevano iniziato a litigare per una questione di poco conto. Dalle parole si era passati alle vie di fatto con pugni, spinte e calci finché uno dei due, T. A. di 68 anni probabilmente con una piccola lametta, ha colpito al collo il suo avversario. Entrambi sono stati condotti al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese di Catanzaro. Qui il ferito ha ricevuto una prognosi di dieci giorni per la lesione al collo, mentre l'aggressore, che ha rifiutato le cure mediche, verrà deferito in stato di libertà con l'accusa di lesioni personali aggravate.