Il giovane è stato beccato in flagranza mentre riceveva denaro da un coetaneo in cambio di marijuana. Nell'abitazione del ragazzo è stata trovata altra sostanza stupefacente e un bilancino di precisione

Spaccio di marijuana in zone centrali di Rossano, finisce agli domiciliari con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Si tratta di un 27enne (D.A) tenuto sotto osservazione dagli uomini della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano. È stato beccato dai poliziotti in flagranza mentre a bordo di un’auto riceveva del denaro da un coetaneo in cambio di marijuana. È accaduto nelle ultime ore nella centralissima Via dei Normanni.

I segugi della giudiziaria si sono appostati all’interno della villa comunale in attesa che il giovane uscisse dalla propria abitazione. Una volta entrato nell’auto dell’acquirente sono intervenuti. Da quella stessa abitazione gli investigatori, nei giorni precedenti, avevano già notato una sorta di strano via-vai di giovani consumatori a tal punto da insospettirsi.

In auto i poliziotti hanno rinvenuto della marijuana parti a circa 6 grammi. Nell’abitazione del 27enne, invece, è stato trovato un barattolo di vetro con 18 grammi di marijuana, una scatola con altri 44 grammi e un bilancino di precisione utile al confezionamento.