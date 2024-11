Accertamenti in corso per stabilire l'origine del rogo divampato nella tarda serata di ieri

La scorsa notte un incendio ha totalmente mandato in cenere il laboratorio dell'ottica che si trova in via Capobianco, a pochi passi dal corso Garibaldi, ed in prossimità di piazza Duomo. Il rogo si è sviluppato poco dopo le 23. Sono stati i residenti a notare una fitta coltre di fumo nero alzarsi dalle finestre dell'ottica. Immediatamente sono giunti gli equipaggi dei vigili del fuoco che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, quando però queste avevano già raggiunto la parte solitamente aperta al pubblico. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire quale sia la natura del rogo, se cioè sia stato causato da un corto circuito o se l'incendio porti una firma dolosa.