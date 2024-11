L'arrivo di aria un po' più fresca da Nord apporterà un generale lieve calo delle temperature su tutta la Calabria con conseguente ritorno alle medie stagionali. L'aria fresca causerà anche locale instabilità: nelle ore pomeridiane infatti piogge e locali temporali si andranno a formare nelle zone interne di Sila e Pollino con precipitazioni a tratti moderate. Piogge che potranno raggiungere l'area della città di Cosenza e anche le coste joniche orientali del catanzarese (localmente anche la città di Catanzaro).

Durante la mattinata non sono da escludere invece piovaschi lungo i litorali tirrenici dapprima cosentini e successivamente anche catanzaresi, vibonesi e reggini. Temperature come detto in calo: si avranno valori compresi tra i 28°C e i 32°C lungo le coste joniche con punte fino ai 33-34°C tra soveratese reggino jonico; sul comparto tirrenico invece difficilmente si supereranno i 29-30°C sulle coste, con clima gradevole.