L'accusa è di aver sottoscritto, in qualità di elettore, più di una dichiarazione per la presentazione delle liste in occasione delle elezioni amministrative dell'11 giugno del 2017 per il rinnovo del consiglio comunale

Dovranno comparire dinnanzi al giudice monocratico del Tribunale di Catanzaro i 35 imputati coinvolti nell'inchiesta sulla raccolta delle firme in occasione della predisposizione delle liste per le elezioni amministrative 2017 a Catanzaro che hanno portato alla vittoria della coalizione di centrodestra.

Si tratta nello specifico di Giuseppe Aloi, Pietro Astorino, Eliana Brescia, Brunella Carlis, Jessica Caroleo, Gianfranco Caroleo, Giuseppe Chiarella, Tamara Chiarella, Giovanna Ciciarello, Salvatore Cilurzo, Carla Clementelli, Giuseppe Concolino, Eleonora Durante, Antonio Egiziano, Michele Giacomelli, Davide Greco, Luciano Guerrieri, Andrea Iervasi, Ilenia Imberti, Rosaria Iozzi, Antonino Ippolito, Francesco Mazza, Giuseppe Mirabelli, Pasquale Morello, Anna Mussari, Giuseppe Notaro, Francesco Antonio Perri, Salvatore Perri, Vitaliano Rocca, Marialuigia Romano, Danilo Romeo, Caterina Rotundo, Giuseppe Sinopoli e Antonella Versea.

Tutti gli imputati sono accusati di aver, in qualità di elettore, sottoscritto più di una dichiarazione di presentazione di lista per le elezioni amministrative dell'11 giugno del 2017 per il rinnovo del Consiglio comunale. Tra le liste coinvolte vi sono Svolta Democratica e Pensionati d'Europa, Socialisti e Democratici, Catanzaro in Rete, Officine del Sud e Movimento 5 Stelle, Unione di Centro, Fare per Catanzaro, Obiettivo comune, Salviamo Catanzaro, Catanzatro 1594, Partito Democratico, Catanzaro da Vivere, Insieme per Fiorita, Primavera a Catanzaro.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Aldo Aloi, Antonella Canino, Maria Mastria, Gianfranco Marcello, Nicola Tavano, Antonio Lomonaco, Alessandro Tassoni, Domenico Pasceri, Domenico Concolino, Antonio Bevilacqua, Antonio Merante, Peppino Mariano, Carlo Petitto, Alessandro Palesciano, Arcangelo Muzzì, Simone Rizzuto.