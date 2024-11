Se la sono cavata con qualche ammaccatura e tanto spavento le persone coinvolte in un incidente stradale verificatosi sulla statale 107, nei pressi dello stadio Marco Lorenzon di Rende. Per cause in corso di accertamento, una Peugeot, diretta verso Paola, è sbandata invadendo la corsia opposta mentre sopraggiungeva una Mazda a bordo della quale viaggiava un uomo con due bambine. Inutile il tentativo di evitare la collisione.



Dopo l’impatto la Peugeot, su cui viaggiavano due ragazzi, ha terminato la propria corsa contro un muro di contenimento. Sul posto sono intervenute le ambulanza del 118, la polizia municipale di Rende e il personale Anas. Notevoli i disagi alla circolazione. Si sono formate lunghe code e, proprio in virtù dei rallentamenti, a due chilometri di distanza si è verificato un secondo tamponamento tra una Panda e una Ford Fiesta, con gravi danni per una delle due utilitarie ma senza conseguenza per le persone.