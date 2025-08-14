VIDEO | Vivrebbe in quell’abitazione da una quindicina di anni, dopo averla ereditata da una parente. È all'interno di un palazzo che d'estate si popola di turisti, costretti a subire una situazione che si starebbe trascinando da tempo, nonostante le molteplici segnalazioni

L'ennesimo dramma legato all'indifferenza arriva da Scalea, precisamente da Piano Lettieri, dove si registra il caso di una donna con evidenti problemi di salute mentale che vive letteralmente sommersa dai rifiuti. A testimoniare la vicenda, c'è un video inviato alla nostra redazione da cui si evincono condizioni igienico sanitarie allarmanti.

Un problema che si trascina da tempo

Da quanto si apprende, la donna vivrebbe in quella casa da una quindicina di anni, dopo averla ereditata da una parente. L'appartamento sorge all'interno di un palazzo che d'estate si popola di turisti, costretti a subire una situazione che si starebbe trascinando da tempo, nonostante le molteplici segnalazioni alle autorità.

Le ripetute segnalazioni

Soltanto negli ultimi giorni, la donna è stata portata via da un'ambulanza per ben due volte. Due notti fa, intorno alle 2, la donna avrebbe letteralmente perso il controllo di sé, rischiando di provocare danni a sé stessa e ai passanti. Secondo i testimoni, avrebbe urlato e preso a calci e pugni con violenza le auto parcheggiate all'ingresso del palazzo. I vicini, spaventati, hanno chiamato i carabinieri, i quali, a loro volta, hanno subito allertato il 118. Per accedere al suo appartamento, ed effettuare i dovuti controlli, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Il ritorno a casa

La donna è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso, ma è stata rilasciata dopo quarantotto ore. Così, ieri mattina, è tornata a casa e poco dopo ha cominciato a lanciare oggetti e a mettere a soqquadro ogni cosa, ignorando ogni invito a calmarsi.

Alcuni cittadini hanno nuovamente allertato le autorità e messo in moto la macchina degli aiuti. Un'altra ambulanza si è presentata sotto casa per prelevarla e sottoporla a nuovi controlli. In attesa che gli uffici preposti si attivino per le pulizie, è toccato ai vicini ripristinare l'area, per quanto sia stato possibile farlo con i mezzi casalinghi e a rischio della propria incolumità.

Situazione fuori controllo

La situazione appare ormai senza controllo. In assenza di provvedimenti adeguati, finora mai arrivati, il copione è destinato a ripetersi all'infinito, nella speranza che qualcuno non si faccia male o non subisca danni irreparabili. Ad onor di cronaca, bisogna sottolineare che l'attuale amministrazione comunale, insediatasi nel maggio scorso, ha preso in carico il caso e starebbe valutando il da farsi.

La donna è nota in città per il suo stato di abbandono. Spesso la si vede in strada, vestita solo di stracci vecchi e sporchi, trascinare un passeggino o un carretto o inveire contro qualcuno. Ma ultimamente, le sue condizioni mentali sarebbero peggiorate, al punto da rendere invivibile la sua vita e quelle delle persone che abitano nel suo stesso posto.