L’ex sindaco di Caulonia Giovanni Riccio è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Locri in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale che collega la frazione Marina al centro storico. Il già primo cittadino cauloniese, che non versa in pericolo di vita, si trovava alla guida della sua auto quando, per cause ancora in corso d’accertamento, è finito fuori strada. A bordo del mezzo anche i due figli, attualmente sotto osservazione. Riccio ha riportato un trauma cranico e numerosi punti di sutura. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118.