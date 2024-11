Un grave incidente stradale si è verificato questa sera lungo la provinciale tra Francica e San Costantino. Qui, per cause ancora in corso di accertamento, un Renault Clio è uscita di strada a velocità sostenuta andando a ribaltarsi all’interno di uliveto. Nell’impatto uno dei due occupanti dell’autovettura, Michele Gullone 38enne di San Costantino, è morto mentre un secondo è rimasto ferito riportando seri traumi e contusioni. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferire il ferito in ospedale a Vibo Valentia. Nel luogo dell’incidente anche i carabinieri per i rilievi del caso e il soccorso stradale per la rimozione della vettura incidentata.