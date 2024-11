Un incidente e un impatto fatale questa notte nel catanzarese per due giovani che hanno perso la vita sulla statale 180, tra Cropani e Sersale. Secondo una prima sommaria ricostruzione, la Nissan Micra a bordo della quale viaggiavano tre persone intorno all'1.20 circa sarebbe finita fuori strada impattando violentemente contro un muretto presente sul lato della carreggiata. Per i due giovani non ci sarebbe stato scampo: il conducente è stato sbalzato dall'urto fuori dall'abitacolo urtando contro il muretto mentre il giovane al lato passeggero è morto sul colpo. Si tratta di Tommaso Iaquinta di 24 anni e di Carmine Sinatore 30 anni. Una terza persona, una ragazza, è rimasta illesa. Tutti originari di Cropani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tracciato stradale e per estrarre i corpi dalle lamiere.

Luana Costa