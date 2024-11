Arrestato un 50enne di Zambrone poiché trovato in possesso, all’interno della propria abitazione, di 27 gr di hashish e della somma contante di 770 euro, il tutto ovviamente sequestrati. Il 50enne Giuseppe Caglioti è stato controllato dai militari delle Stazioni di Zungri e Rombiolo nella giornata di ieri, unitamente al proprio fratello cl. 90, già ai domiciliari e deferito in quanto trovato a sua volta in possesso di 5 gr. di marijuana, 2 gr. di hashish ed una dose di cocaina.

L’arrestato è stato posto a sua volta agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.



Segnalati inoltre alla Prefettura di Vibo Valentia quali assuntori un 34enne di Nicotera, trovato con 0,18 gr di marijuana, e una 48enne di Rombiolo, trovata con 0,5 gr. sempre di marijuana.

In tutto questo, i militari hanno operato anche un servizio di intensificazione della circolazione stradale, a termine del quale sono stati controllati 38 autoveicoli, identificate 60 persone, elevate 9 contravvenzioni al Codice della strada, nonché eseguito diversi controlli con l’etilometro, fortunatamente peraltro tutti con esito negativo.