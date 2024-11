Ubriaco e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti era alla guida di un’autovettura che procedeva a fari spenti lungo la strada statale 107, importate arteria di comunicazione fra lo Ionio e il Tirreno cosentino. I carabinieri della stazione di Celico (Cosenza) lo hanno sorpreso e fermato.

Si tratta di un 47enne di Spezzano della Sila. Una pattuglia, allertata dalla Centrale Operativa a cui era giunta una segnalazione, ha intercettato il veicolo segnalato che procedeva lentamente e con i fari spenti, in direzione di Cosenza, zigzagando tra le corsie. Una volta intimato l’alt, la vettura si è fermata al centro della carreggiata, costringendo i militari a segnalare, con l’impiego dei dispositivi di sicurezza, la presenza dell’intralcio alla circolazione agli altri utenti della strada.

Dopo aver ripristinato le condizioni di sicurezza stradali, i militari hanno notato che il conducente era in stato confusionale per la probabile assunzione di alcol e droghe, ipotesi avvalorata dalla presenza sul sedile del lato passeggero di una bottiglia di alcol.

Il conducente è stato accompagnato all’ospedale dell'Annunziata di Cosenza per gli esami tossicologici ed alcolemici, dove gli è stato riscontrato un tasso alcolico di gran lunga superiore ai limiti stabiliti per legge. L’uomo è risultato anche positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. Da qui il ritiro della patente di guida e il sequestro dell’autovettura, sprovvista di copertura assicurativa. La provvidenziale segnalazione dei cittadini alla centrale operativa, tramite il numero d’emergenza 112, e il tempestivo intervento dei militari dell’Arma, hanno permesso di evitare sinistri stradali e preservare l’incolumità degli utenti della strada. L’uomo, al quale è stata ritirata la patente di guida per la revoca, è stato denunciato per guida sotto l’influenza di alcol e sostanze stupefacenti.