L'amministrazione comunale recepirà 800mila euro dal programma Pon nazionale per ristrutturare e rifunzionalizzare i due edifici

Sono due gli immobili confiscati alla criminalità organizzata, già nelle disponibilità del Comune di Catanzaro, a cui a breve sarà assegnata una funzione sociale. Si tratta di un appezzamento di terreno con due stabili in via Molè e di un terreno in viale Isonzo, immobili confiscati e assegnati alla gestione dell'amministrazione comunale che questa mattina ha deciso di aderire ad un programma nazionale recependo fondi finalizzati alla loro ristrutturazione.

Sono 800mila euro i finanziamenti di cui Palazzo De Nobili potrà beneficiare dal progetto Pon Legalità 2014/2020. La giunta presieduta dal sindaco Sergio Abramo ha questa mattina dato il via libera alla delibera con il quale si formalizza un accordo con l'Istituto Minorile di Catanzaro e l'associazione Zarapoti volto alla realizzazione di un centro di servizi destinato al reinserimento lavorativo, sociale e sportivo dei giovani in uscita dai circuiti penali e per il recupero dei soggetti a rischio di devianza. Il centro sarà realizzato all'interno dei due stabili sequestrati.

Luana Costa