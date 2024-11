Fermati tra San Sostene e Badolato. Nulla si sa in merito all’imbarcazione con la quale avrebbero raggiunto le nostre coste

Diversi migranti sono stati individuati, nella giornata di ieri, nel Catanzarese mentre vagavano spaesati lungo la ferrovia. In base alle prime informazioni si tratterebbe dell'ennesimo sbarco fantasma in Calabria. Dodici le persone fermate, tre a San Sostene e nove a Badolato.

Una volta avvistati dai carabinieri, sono stati accompagnati in comune a San Sostene. Qui hanno ricevuto assistenza e cibo. Due di loro sono stati portati in ospedale a Soverato ma sono stati dimessi nella stessa serata. Tutti sono stati poi trasferiti alla questura di Catanzaro. Nulla si sa in merito all'imbarcazione.