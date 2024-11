Con questo intervento sono state ricercate tracce utili all'individuazione delle cause della deflagrazione, grazie ad alcune verifiche fatte con strumenti specifici

Nuovo sopralluogo questa mattina, da parte dei Vigili del Fuoco insieme al Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale e agli Artificieri della Polizia, all'interno dell'appartamento nel quartiere Lampanaro a Crotone, teatro dell'esplosione avvenuta lunedì scorso che ha provocato due morti e sei feriti.

Su delega della Procura della Repubblica, sono state ricercate tracce utili all'individuazione delle cause della deflagrazione, grazie ad alcune verifiche fatte con strumenti specifici. Secondo quanto appreso, sembrerebbe farsi sempre più largo l'ipotesi di materiale esplosivo come causa scatenante la deflagrazione. Per avere, però, una maggiore certezza bisognerà aspettare l'esito delle analisi inviati ai laboratori a Roma.