Complessivamente 22 le persone coinvolte nell'indagine che ha travolto i vertici Sacal. L’ipotesi di reato a carico di Paolo Mascaro è abuso d’ufficio

C'è anche l'ex sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro tra le 22 persone cui é stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini emesso dalla Procura di Lamezia Terme nell'ambito dell'inchiesta "Eumenidi" sui vertici della Sacal, la società che gestisce gli aeroporti calabresi. L'ipotesi di reato a carico dell'ex primo cittadino é abuso d'ufficio ed é da mettere in relazione con la nomina nel cda della società di Emanuele Ionà, che secondo gli inquirenti non avrebbe avuto i requisiti richiesti. Lo stesso avrebbe reso al pubblico ministero, in fase investigativa, dichiarazioni mendaci smentite dagli esiti delle attività di captazione.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di concussione, corruzione, peculato, falso e abuso d'ufficio. Gli inquirenti hanno confermato il quadro accusatorio nei confronti degli ex vertici della società di gestione, dei membri del cda e di alcuni dipendenti. Adesso gli indagati avranno 20 giorni di tempo per chiedere alla Procura di essere sentiti o depositare memoria difensiva. Allo scadere del termine la Procura, guidata dal procuratore Salvatore Curcio, potrà chiedere il rinvio a giudizio o, al contrario, avanzare al Gip richiesta di archiviazione.

Gli indagati:

Massimo Colosimo 52 anni di Catanzaro;

Ester Michienzi 46 anni di Catanzaro;

Pierluigi Mancuso 61 anni di Catanzaro;

Sabrina Mileto 47 anni di Pizzo;

Angela Astorino 59 anni di San Pietro a Maida;

Luigi Silipo 64 anni di Catanzaro;

Giuseppe Gatto 57 anni di Catanzaro;

Floriano Noto 59 anni di Catanzaro;

Giuseppe Vincenzo Mancuso 44 anni di Lamezia Terme;

Vincenzo Bruno 58 anni di Vallefiorita;

Giuseppe Mancini 65 anni di Catanzaro;

Floriano Siniscalco 47 anni di Girifalco;

Emanuele Ionà 39 anni di Lamezia Terme;

Francesco Buffone 50 anni di Lamezia Terme;

Bruno Vincenzo Scalzo 49 anni di Conflenti;

Gianpaolo Bevilacqua 49 anni di Lamezia Terme;

Marcello Mendicino 54 anni di Falerna;

Roberto Mignucci 62 anni di Roma;

Pasquale Clericò 67 anni di Montepaone;

Ferdinando Saracco 52 anni di Catanzaro;

Pasquale Torquato, 59 anni di San Mango D’Aquino;

Paolo Mascaro, 55 anni, di Lamezia Terme.