I due erano rimasti coinvolti nell’operazione Eumenidi ed erano sottoposti agli arresti domiciliari

Tornano in libertà l'ex presidente della Sacal, Massimo Colosimo, e il responsabile dell’area legale e personale, Ester Michienzi, entrambi travolti nell’operazione Eumenidi e agli arresti domiciliari dall’11 aprile scorso. Il giudice del Tribunale delle Libertà Giulio De Gregorio accogliendo l’appello proposto dagli avvocati Massimo Scuteri e Alfredo Cantafora per Massimo Colosimo e da Vincenzo Ioppoli e Alfredo Cantafora per Ester Michienzi ha infatti depositato questa mattina il provvedimento di revoca della misura cautelare nei confronti dei due imputati. Massimo Colosimo e Ester Michienzi erano accusati a vario titolo dei reati di peculato e abuso d’ufficio.

Luana Costa