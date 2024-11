Era libero dal servizio ma ha avvisato i colleghi della sala operativa dopo aver riconosciuto un uomo in regime di arresti domiciliari in prossimità di una fermata dell’autobus. Il poliziotto ha continuato a tenere sotto controllo l’uomo a debita distanza e seguendolo fino ad un noto bar nel quartiere di Pontepiccolo a Catanzaro. Una volta giunta sul posto la volante di zona procedeva ad identificare l’uomo in L. G. I. 45enne catanzarese appurando che non stava ottemperando all’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso poiché a quell’ora avrebbe dovuto trovarsi nella sua abitazione.

L’uomo ha provato a giustificarsi con gli agenti asserendo di trovarsi fuori dalla propria abitazione perché doveva recarsi ad un appuntamento con un funzionario del Servizio Sociale al fine di adempiere ai compiti di sostegno al percorso di rinserimento. I poliziotti hanno però verificato che il 45enne aveva un permesso ad allontanarsi dalla propria dimora dalle 9:00 alle 11:00 nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, ma considerato che si trovava in un quartiere notevolmente distante da quello in cui è ubicato l’Ufficio del Servizio Sociale, e che l’uomo era fuori dalla propria dimora in un orario difforme dall’autorizzazione, nonché senza una reale giustificazione, sussistendo lo stato di flagranza di reato è stato arrestato con l’accusa di evasione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente è stato ricondotto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

l.c.