Un surfista in difficoltà è stato recuperato dalla Guardia costiera. In data odierna, in particolare, la motovedetta Cp 808 della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, a seguito di segnalazione pervenuta alla Sala operativa dal bagnino di uno stabilimento sito nel comune di Falerna, ha soccorso un surfista in difficoltà nelle acque del litorale falernese.

Il diportista, tempestivamente intercettato dai militari della Guardia Costiera a circa 600 metri dalla costa, non riusciva a raggiungere la riva a causa dell’improvvisa assenza di vento. Il surfista, che presentava evidenti segni di affaticamento, veniva prontamente assicurato a bordo e, successivamente, sbarcato in sicurezza a terra.