A tradirli sarebbe stata la musica alta. Troppo alta per non attirare l'attenzione nel cuore della notte. Anche quella di una pattuglia della radiomobile dei carabinieri della compagnia di Rende. Seguendo il suono di quelle note, i militari sabato notte, sono giunti davanti la porta di un appartamento di Quattromiglia. Hanno bussato e quando l'uscio si è aperto, si sono trovati davanti ad un gruppo di giovani studenti universitari, quattordici in tutto, residenti fuori dalla provincia di Cosenza, intenti a partecipare ad una festa in dispregio delle norme anti-Covid. Sono stati identificati e multati.