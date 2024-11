Un 65enne ha perso la vita. Ferite altre due persone

U n u o m o d i F r a s c i n e t o , F e r r u c c i o M a r i n o , 6 5 a n n i , è m o r t o i n u n t r a g i c o i n c i d e n t e s t r a d a l e v e r i f i c a t o s i n e l c o m p r e n s o r i o d e l P o l l i n o l u n g o l a S t r a d a P r o v i n c i a l e 2 6 3 . S e c o n d o u n a p r i m a s o m m a r i a r i c o s t r u z i o n e e f f e t t u a t a d a i c a r a b i n i e r i d i C a s t r o v i l l a r i , l a v i t t i m a e r a a b o r d o d i u n a C i t r o e n S a x o q u a n d o , p e r c a u s e i n c o r s o d i a c c e r t a m e n t o , s i è s c o n t r a t a v i o l e n t e m e n t e c o n t r o u n a G o l f . S u l p o s t o è g i u n t o a n c h e l ' e l i s o c c o r s o m a p e r i l 6 5 e n n e n o n c ' è s t a t o n u l l a d a f a r e . È s p i r a t o p o c o d o p o l ' i m p a t t o . F e r i t i i d u e o c c u p a n t i d e l l a G o l f , e n t r a m b i d i C a s s a n o .