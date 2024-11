Arrivano buone notizie per i passeggeri (abituali e non) del Frecciargento Sibari-Bolzano. Nei giorni scorsi, tanti nostri lettori ci avevano segnalato la problematica relativa all’impossibilità di prenotare un posto a bordo dell’unico treno veloce, che collega la Sibaritide con il resto d’Italia, opzionando una data successiva al 31 dicembre 2022.

Un campanello d’allarme che aveva fatto addirittura pensare ad una possibile, quanto comunque improbabile, soppressione di una corsa che negli anni è divenuta fondamentale, oltre che utile, per i pendolari della zona ed i tanti cittadini calabresi residenti al Nord Italia per motivi di studio o di lavoro. Il Frecciargento n°8509, istituito nel 2019, con partenza dalla stazione di Sibari alle 6.27, è infatti sempre più utilizzato come mezzo di trasporto.

Forse sarà pure una coincidenza ma dopo il nostro articolo di ieri, da stamattina sui canali di vendita di Trenitalia, l’acquisto di un posto a bordo del Sibari-Bolzano è disponibile anche per chi volesse prenotare il proprio viaggio a partire dal 1 gennaio 2023.