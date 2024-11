Ustionati i componenti del nucleo familiare ospite di un villaggio turistico del Vibonese. Immediati i soccorsi

Una fuga di gas all’interno di un camper parcheggiato in un villaggio camping di Zambrone (il Sambalon), nel Vibonese, ha provocato un’esplosione che ha ferito quattro turisti. Si tratta di padre, madre e i due figli che si trovavano nel camper e stavano cucinando. Per cause ancora in fase di accertamento, improvvisamente vi è stata un’esplosione che ha causato in particolare ustioni a due dei villeggianti. Immediati i soccorsi da parte dei sanitari del 118 di Vibo Valentia, mentre una squadra dei vigili del fuoco è partita da Vibo Marina per spegnere l’incendio. I feriti sono stati portati in ospedale e la prognosi rimane al momento riservata.