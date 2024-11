Vigili del fuoco alle prese con due roghi nelle rispettive aree urbane: uno a Mezzofato e l'altro in contrada Amica. Un’Alfa 156 in fiamme nella notte

Si riparte con la stagione degli incendi. Ieri, i vigili del fuoco hanno avuto un gran bel da fare lungo tutto il tratto jonico per due roghi sviluppati uno nella zona di Mezzofato a Corigliano e l’altro nell’area del rossanese in tarda serata da contrada Amica alle zone di Cropalati. In entrambi i casi a rischio aziende agricole e abitazioni rurali. A fuoco uliveti e macchia mediterranea. L’incendio di Mezzofato ha interessato anche un fiume pieno di vegetazione, non pulito, scarsamente manutenzionato, che ha facilitato l’estensione delle fiamme. Difficile stabilire la matrice dei due incendi.

Dubbi anche sulla trentaduesima auto data alle fiamme dall’inizio dell’anno questa notte a Corigliano, un’alfa romeo 156 parcheggiata nella centralissima via Nazionale. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Proprio domani a Rossano è stata programmata una riunione operativa dal Prefetto di Cosenza, alla presenza del procuratore capo del Tribunale di Castrovillari, dei vertici delle forze dell’ordine, presso la sala consiliare di Palazzo SS.Anargiri.