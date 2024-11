La vicenda, che aveva scatenato un’ondata di indignazioni, era avvenuta nel mese di gennaio a Briatico, nel Vibonese. La refurtiva ritrovata ai piedi della statua

Restituita ai fedeli la corona della Madonna Immacolata sottratta i primi giorni di gennaio. Marcia indietro da parte dell’autore o autori del furto. Il diadema, di non grande valore economico, costituito da materiale metallico verniciato, è stato ritrovato ai piedi della statua dagli stessi parrocchiani. Il gesto sacrilego, si ricorderà, aveva sollevato una vera e propria ondata di indignazione e aperto una riflessione sui temi della sicurezza a seguito dei furti – in campagne quanto in abitazioni - registrati nella zona.

!banner!

Bravata o azione mirata, era stato toccato il sentimento religioso della comunità, legata alla statua seicentesca da un profondo quanto storicizzato affetto. Tanto che, gli stessi fedeli, ha precisato il parroco don Mino De Pascalis, avevano avviato una raccolta offerte per l’acquisto di una nuova corona da destinare alla loro compatrona. Il furto era stato portato a segno all’interno della Chiesa del Carmine dove la statua è collocata in attesa della conclusione dei lavori nella sede madre.