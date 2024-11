Sul posto è giunto il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco per effettuare i rilievi strumentali

Un fusto, in avanzato stato di degrado, è stato trovato nel primo pomeriggio sulla spiaggia di Roccelletta nel comune di Borgia nel Catanzarese. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani ed i tecnici del comune che immediatamente hanno allertato il comando provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro.

Tempestivamente è intervenuta una squadra della sede centrale e personale del nucleo Nbcr che, delimitata la zona, ha effettuato una verifica tecnico-strumentale di tipo radiometrica e chimica.

Dai rilievi effettuati, i valori strumentali assimilabili al fondo naturale, hanno permesso di escludere presenza di contaminanti radioattivi e di sostanze chimiche tossiche o nocive per la popolazione e l’ambiente. Il fusto, messo in sicurezza, verrà rimosso da ditta specializzata contattata dal comune per le operazioni di smaltimento.

