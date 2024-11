Stanziati anche altri 2mila euro per l'acquisto di materiale medico in favore dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza

Il Comune di Marano Marchesato in data odierna con delibera di Giunta Comunale, sentito il parere favorevole di tutto il gruppo di Maggioranza, ha stanziato un contributo di 2mila euro per l'acquisto di generi alimentari da destinare delle famiglie più bisognose del territorio, in questo periodo di emergenza legato al covid-19. Tale servizio verrà espletato in diretta collaborazione con la Caritas Italiana locale.

Sempre stamattina è stata stanziata un'ulteriore somma pari ad 2mila per contribuire all'acquisto di materiale medico in favore dell'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza.