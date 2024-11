A deciderlo il Tribunale di Reggio Calabria. Per l'ex parlamentare rimane solo il divieto di esercitare la professione di avvocato per un anno

Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha accolto l'appello dei legali dell'avvocato Giancarlo Pittelli contro l'ordinanza del Tribunale di Palmi che l'8 febbraio 2023 aveva rigettato l'istanza contro la misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta Malapigna coordinata dalla Procura di Reggio Calabria. In altre parole l'ex parlamentare è stato rimesso in libertà con il solo divieto di esercitare la professione di avvocato per un anno. Pittelli è difeso dagli avvocati Salvatore Staiano, Giandomenico Caiazza e Guido Contestabile.