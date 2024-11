Dopo un inseguimento durato 15 kg le forze dell'ordine hanno bloccatop i due uomini che viaggiavano a bodo dell'auto con 9,7 Kg di marijuana

Hanno cercato di sfuggire ad un posto di blocco dei carabinieri, ma sono stati raggiunti dopo un inseguimento andato avanti per 15 chilometri ed arrestati per il possesso di 9,7 chili di marijuana. Domenico Mandaradoni, 27 anni, di Briatico (Vibo Valentia), già noto alle forze dell'ordine, e S.L. (25), di Francica (Vibo Valentia), sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri hanno intimato l'alt all'auto sulla quale viaggiavano i due sulla strada di grande comunicazione Ionio-Tirreno, a Cinquefrondi. Il conducente però non si è fermato e ne è nato un inseguimento durato 15 chilometri e terminato all'altezza dello svincolo di contrada San Fili. A bordo dell'auto i carabinieri hanno poi trovato 9,7 kg di marijuana