Secondo quanto appreso sarebbe morto per cause naturali. Sul posto la Polizia che ha comunque avviato le indagini

Il cadavere di una persona è stato rinvenuto questa mattina sulla spiaggia di Pellaro, a Reggio Calabria. Si tratta di un uomo di circa 60 anni. Non sono state ancora rese note le generalità. Secondo quanto appreso sarebbe deceduto per cause naturale. Sul posto gli agenti della Polizia di stato di Reggio per l'identificazione e l'avvio delle indagini.