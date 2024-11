Arriva finalmente a conclusione la vicenda dell’ex carcere di Lamezia Terme. Dopo lotte intestine tra sindacati e comitati per la riapertura, dal ministro alla Giustizia arriva la soluzione finale. I locali verranno utilizzati per ospitare il Provveditorato Regionale

L’ex carcere di Lamezia diventerà sede del Provveditorato Regionale della Calabria. Non un rumor, ma, finalmente, una notizia certa. A darla il ministro della Giustizia Andrea Orlando che risponde in prima persona con una lettera inviato al sindaco Gianni Speranza a quanto accaduto poche settimane fa quando il decreto di chiusura della casa circondariale, firmato in calce proprio dal membro di governo, asseriva che sulla decisione c’era stato il placet dello stesso Speranza e del Tribunale. Un evidente equivoco visto che proprio dal tribunale e dal palazzo di Città era arrivato un secco no alla chiusura della piccola struttura di San Francesco.



Ora il ministro interviene per spiegare che «la struttura penitenziaria di Lamezia era divenuta anti economica rispetto alle esigenze di utilizzo degli spazi detentivi e del personale che sono state indicate al ministro dell'amministrazione penitenziaria. Con riferimento alla struttura di Lamezia è in programma il trasferimento della sede del Provveditorato Regionale della Calabria i cui i tempi sono connessi ai lavori per il necessario adeguamento dell’edificio».



Un vero e proprio sospiro di sollievo per coloro che in questo modo sperano, dopo i trasferimenti, di potere tornare ad esercitare il proprio lavoro in città.