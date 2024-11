Situazione complessa nella città che in un mese ha registrato oltre 3mila contagi. Preoccupa ancora la carenza di personale negli ospedali

Cinque decessi nelle ultime 24 ore nel reparto Covid di Rossano. Prevalentemente anziani, con patologie pregresse, tra gli 80 e i 90 anni. Tendenzialmente con due dosi di vaccino e con problemi respiratori.

La situazione in riva allo jonio si conferma complessa e, in particolare, nella città di Corigliano-Rossano che negli ultimi 30 giorni ha fatto registrare 3180 positivi al Covid. Mentre sale anche il bilancio dei decessi: dall’inizio della pandemia sono 162. Diventa problematico gestire i pazienti Covid nella divisione del Nicola Giannettasio con il personale che, ancora oggi, risulta sottodimensionato rispetto alle reali necessità: 2 infermieri per 18 pazienti.