«Per impegni parlamentari sopraggiunti e improrogabili gli impegni pubblici del ministro Calderoli programmati per domani in Calabria sono stati annullati».

Lo comunica, con una nota, il Commissario regionale della Lega, Giacomo Saccomanno. Calderoli avrebbe dovuto incontrare a Vibo Valentia i segretari ed i commissari della Lega delle regioni del sud sui temi dell'Autonomia differenziata ed avrebbe dovuto tenere poi una conferenza stampa insieme ai presidenti della Giunta e del Consiglio regionali della Calabria, Roberto Occhiuto e Filippo Mancuso.

«Lo stesso ministro - aggiunge Saccomanno - si è detto dispiaciuto per l'annullamento della visita di domani ed ha già riprogrammato l'incontro per il 12 maggio».