Il presidente della Regione Mario Oliverio, accompagnato dal deputato Pd Bruno Censore, sta svolgendo un sopralluogo sulla Trasversale delle Serre

Il Presidente della Regione Mario Oliverio, è arrivato allo svincolo autostradale “Serre/strada provinciale Fondo Valle Mesima”, obiettivo della visita un sopralluogo sulla Trasversale delle Serre. Il Presidente Oliverio è accompagnato dal deputato pd Bruno Censore e dai Sindaci ed Amministratori dei Comuni del vibonese e del catanzarese interessati alla costruzione dell’opera. La visita articolata lungo l’intero tracciato di un’opera che, intercorrendo tra le due direttrici principali per la viabilità calabrese, la Salerno-Reggio e la S.S. 106 Jonica, dovrebbe affrancare le zone dell’entroterra calabrese da un secolare isolamento e rendere un servizio rilevante alla mobilità e quindi anche al turismo ed all'intera economia della regione. Il sopralluogo serve per verificare lo stato d’ avanzamento dei lavori del nuovo svincolo sulla A3 “Serre/strada provinciale Fondo Valle Mesima”, lo stato della progettazione per il superamento del Colle “Scornari”, tratto per il quale a marzo scorso la Giunta regionale ha stanziato 14 milioni e 400 mila euro, e proseguirà lungo l’intero tracciato, passando, nel territorio catanzarese, dai tratti, da tempo, quasi completati ma che, per inspiegabili ritardi, non sono stati ancora aperti al transito come il tratto Torre Ruggero-Chiaravalle ed il tratto Argusto-Gagliato. Quest’ultimo è un vero paradosso se si considera che l’apertura, dopo gli ingenti investimenti pubblici, sembra essere ostacolata solo dalla mancata installazione dei guard-rail a margine della carreggiata.