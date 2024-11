Il primo cittadino Giacomo Perrrota in un post: «È necessario che qualcuno la smetta di fare illazioni sul mio conto». Nel comune attualmente risultano 33 contagi

«Per senso di responsabilità vi comunico che, persistendo lo stato di malessere, per scrupolo ho eseguito un test rapido e sono risultato positivo al Covid 19». Lo scrive su Facebook il sindaco di Scalea, Giacomo Perrotta.

Il sindaco scrive anche parole di ripicca contro chi lo aveva accusato di essere in ferie, affermando: «È necessario che qualcuno la smetta di fare illazioni sul mio conto. Io non sono in ferie. Sono malato, ho avuto una reazione forte alla seconda dose di vaccino».

Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Asp, a Scalea ci sono 33 persone positive e 53 soggetti in quarantena preventiva. Lo stesso Perrotta, nei giorni scorsi, aveva emanato un’ordinanza con la quale introduceva l’obbligo di indossare la mascherina in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico.