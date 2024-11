Torna oggi l’appuntamento con “Filo diretto”, la trasmissione in onda su LaC Tv condotta da Oldani Mesoraca. Nella prima parte si parlerà di Europa con la parlamentare 5 stelle Laura Ferrara. Nella seconda parte si parlerà invece del trasloco delle stagioni teatrali da Lamezia a Catanzaro. Ospiti in studio Francescoantonio Pollice, direttore Ama Calabria, Paolo Abramo presidente onorario teatro comunale e l'assessore al turismo del Comune di Catanzaro Alessandra Lobello. A partire dalle 15 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre, o in streaming su www.lactv.it.