Individuate già le strutture che accoglieranno i minori non accompagnati. La nave “Phoenix” attesa domani

415 migranti di cui 61 minori, molti non accompagnati. A bordo della nave Phoenix che giungerà domani al porto di Corigliano anche 3 salme. A darne notizia è all’assessore alle politiche per i migranti Marisa Chiurco ribadendo, come in tutte le occasioni dal gennaio del 2015, la massima disponibilità degli uffici comunali per le operazioni di assistenza e di accoglienza coordinate dalla Prefettura.

«Vista la già numerosa presenza di ragazzi stranieri ospitati sul territorio comunale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale – ha aggiunto l’assessore – la Prefettura ha individuato delle strutture adeguate per accogliere anche i nuovi minori non accompagnati annunciati sulla nave prevista per domani, di cui, tuttavia, non si conosce il numero preciso. Si tratta comunque di uno dei momenti più tristi soprattutto perché ci è stata comunicata anche la presenza, purtroppo, di tre migranti deceduti a bordo».