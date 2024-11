«La situazione di rischio in atto che continua ad aggravarsi per il diffondersi del virus con pericolo imminente per la popolazione impone assunzione immediata di ogni misura di contenimento». È quanto affermano i delegati del soggetto attuatore per il coordinamento dell'emergenza coronavirus Domenico Pallaria e Antonio Belcastro in un avviso di manifestazione di interesse per la fornitura di dispositivi di protezione e strumentazione per il potenziamento dei posti di Terapia intensiva e sub-intensiva dei presidi ospedalieri della Calabria.





«In particolare - si legge in una nota - con riguardo all'approvigionamento delle forniture mediche tenuto conto che le gare centralizzate avviate da Consip per conto del Dipartimento della Protezione Civile non consentono alla nostra regione di far fronte ai proprio fabbisogno con le tempistiche necessarie, si ritiene necessario acquisire le manifestazioni di interesse da parte di tutti gli operatori economici in grado di fornire in tempi rapidi dispositivi di protezione individuale e strumentazione utile al potenziamento dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva. A tal proposito gli operatori economici del settore interessato possono mettersi immediatamente in contatto con l'unità di crisi gruppo acquisti ai seguenti contatti e mail: acquisti-covid19@regione.calabria.it o acquisti-covid19@pec.regione.calabria.it Si provvederà in urgenza con i poteri di deroga con la previsione di forme quasi immediate di pagamento».

Ecco i dispositivi e le attrezzature da acquisire

Aspiratore elettrici, centrali di monitoraggio per terapia intensiva, ecografi portatili, elettrocardiografi, mascherine chirurgiche, ffp2 ffp3, guanti lattice in vinile e in nitrile, dispositivi per protezione oculare, tute di protezione, calzari, sovrascarpe, cuffie copricapo, camici, termometri, detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici, umidificatori per terra, letti e materassi antidecubito, ventilatori ad aria compressa, monitor multiparametrici, pompe infusionali e volumetriche, carrelli di emergenza, caschi CPAPA, caschi NIV, barelle biocontenimento, materiale di consumo vario.