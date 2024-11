La madre del ventenne bolognese ridotto in fin di vita a causa di uno scambio di persona ha rivelato di aver saputo recentemente che un agente in borghese avrebbe assistito all'aggressione: «Gravissimo, indagheremo»

«Di recente abbiamo saputo che un poliziotto ha assistito al pestaggio. È una cosa gravissima, sulla quale indagheremo. Non era in divisa, ma un poliziotto è un poliziotto h24 e quando si trova di fronte ad episodio di violenza deve intervenire. Lui invece se n'è andato». A rivelarlo alla trasmissione di Rai1 Storie Italiane Giusy Orlando, la mamma di Davide Ferrerio, il ventenne bolognese aggredito nell'estate del 2022 a Crotone e ridotto in fin di vita a causa di un tragico scambio di persona.

Grande l'amarezza e la rabbia nelle parole della madre del giovane, da allora in coma irreversibile. Ai microfoni della rete ammiraglia della Rai ha ripercorso i drammatici momenti di quella sera d'agosto che ha cambiato per sempre le sorti della sua famiglia. E ha anche tracciato un tenero ritratto del figlio, Davide: «Era il ragazzo più buono e altruista, non ha mai fatto a botte con nessuno e nemmeno discusso a parole. Amava la vita, ma è stato spazzato via tutto così».